Faszination Modellbau: Vöhringer Verein präsentiert Flugzeuge mit atemberaubender Detailtreue

Mehr als unfassbare 400 Stundenkilometer schafft das Fluggerät scheinbar ohne Probleme. Dazu passt der Name „Kraftei“, eigentlich eine Messerschmitt 163, deren Original in den Zeiten des Dritten Reichs die erste Maschine war, welche die 1000-Stundenkilometer-Grenze überschritt. Doch Geschwindigkeit stand nicht an erster Stelle bei der Ausstellung des Modellsportvereins (MSV) Vöhringen im Josef-Cardijn-Haus am Wochenende. Der Clou der ganzen Schau war die Tatsache, dass alle Modelle komplett in Eigenregie angefertigt und zum Fliegen gebracht wurden.

Ralph Manhalter Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Modellbau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Vöhringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis