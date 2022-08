Fensterscheibe in Vöhringen eingeschlagen: Polizei bittet um Hinweise

Eine unbekannte Person hat ein Fenster eines leer stehenden Hauses in Vöhringen beschädigt und das Gebäude vermutlich auch betreten. Die Polizei ermittelt.

Im Zeitraum zwischen 9. und 17. August hat ein Unbekannter in einem leer stehenden Haus an der Bahnhofstraße in Vöhringen eine Fensterscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, muss der Täter das Gebäude auch betreten haben, denn die Balkontür stand offen. Hinweise auf die unbekannte Person nimmt die Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)