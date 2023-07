Vöhringen

vor 33 Min.

Festakt wird zur Liebeserklärung für Vöhringen

Plus Die Stadt feiert ihr 875. Jubiläum mit einem glanzvollen Abend. Das Heimatlied 2.0 erklingt in fünf Varianten. Und die höchste Ehrung geht an einen Bellenberger.

Von Rebekka Jakob

Vöhringen lässt es zu seinem 875. Geburtstag krachen - so war es bei der Feuershow am vergangenen Wochenende, so wird es am Wochenende beim Jubiläums-Open Air Konzert sein, und so lief auch der offizielle Festakt am Mittwochabend. Vor dem Wolfgang-Eychmüller-Haus machten die Böllerschützen ordentlich Lärm für das Geburtstagskind, bevor drinnen etwas leiser aber nicht minder festlich weiter gefeiert wurde.

Die Böllerschützen Illerberg Thal ließen es krachen zum Stadtjubiläum. Foto: Alexander Kaya

Auch für Landrat Thorsten Freudenberger ist das Stadtjubiläum eine Herzensangelegenheit - und so wurde seine Festansprache so etwas wie eine Liebeserklärung an seine Heimatstadt. "Hier sind meine Wurzeln, hier komme ich her." Fast hätte er es sogar frei nach Herbert Grönemeyer gesungen - doch dann beließ der Landrat es doch beim gesprochenen Zitat: "Vöhringen, ich komm’ aus Dir, Vöhringen, ich häng’ an Dir. Oh, Glück auf!" Was seine Stadt wohl für ein Tier wäre, hatte Freudenberger überlegt. Sicher kein verspieltes Kätzchen, kein flottes Rennpferd - "aber bestimmt ein stolzer bayerischer Löwe, der sich um die Seinen sorgt, der gerne lebt und leben lässt", vermutete er. Und Fest-erprobt dürfte die Raubkatze ebenfalls sein: "Wenn's was zum Feiern gibt, dann feiern wir Vöhringer auch."

