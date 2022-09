Finger weg von Drogen: So hilft eine Beratungsstelle in Vöhringen

Die Corona-Krise ließ die Zahl der Hilfesuchenden leicht zurückgehen. Trotzdem wurde die Präventionsarbeit weiter ausgebaut.

Präventionsarbeit, Streetwork und Beratung von Suchtkranken gehören zu den Aufgaben der Drogenberatungsstelle „Drob Inn“ der Diakonie, die auch in Vöhringen mit einem Angebot vertreten ist. Leiterin Sandra Heinzelmann berichtete dem städtischen Hauptausschuss in seiner jüngsten Sitzung über die Herausforderungen des vergangenen Jahres.

Demnach fiel die Anzahl der Ratsuchenden 2021 nur wenig geringer aus als im Vorjahr: 57 Männer und Frauen suchten den Kontakt. Es gehe in der Beratung von Süchtigen immer auch um andere Lebensbereiche, so Heinzelmann, erst wenn grundlegende Bedürfnisse wie Versorgung mit Lebensmitteln oder Wohnung gelöst seien, sei es möglich, die Abhängigkeit zum Thema zu machen. Bezüglich der Beratungsarbeit habe es im vergangenen Jahr pandemiebedingt erneut Einschränkungen gegeben, sowohl was Treffen als auch die Arbeit mit Behörden betraf. Obwohl der Drogenkonsum zu Hause in der Corona-Zeit wahrscheinlich zugenommen habe, berichtete die Expertin, hätten weniger Angehörige die Beratung aufgesucht, zudem seien häufig Termine wegen Erkrankung der Klienten entfallen.

Präventionsarbeit am Vöhringer Illertalgymnasium und bei Wieland

Wie bereits im Vorjahr hätten die meisten Beratungsgespräche den Konsum von Opiaten, also Heroin, betroffen, an zweiter Stelle lag die Beschäftigung mit Cannabis. Zudem betreute die Beratungsstelle 31 substituierte Personen. Nach wie vor gebe es im Landkreis Neu-Ulm keine Ärzte, die Suchtkranke mit Ersatzdrogen wie Methadon behandeln, erklärte Heinzelmann.

Teil der Präventionsarbeit waren im vergangenen Jahr erstmals Elternabende am Illertalgymnasium sowie Gespräche mit Azubis und Studenten der Firma Wieland. Die Drogenberatungsstelle versucht, Jugendliche zudem auf Social-Media-Kanälen und Messengern anzusprechen. Außerdem gibt es ein Online-Beratungsportal. Zu den Plänen fürs laufende Jahr gehörten Gruppenangebote für Angehörige, die aber nicht angenommen worden seien, sowie Schulungen im Umgang mit Naloxon, einem Notfallmedikament, das bei Überdosierung von Opioiden eingesetzt wird. Die Hoffnung sei, dass es mit dem Medikament gelinge, die zuletzt gestiegene Zahl der Drogentoten wieder zu senken, erklärte Heinzelmann.

Expertin warnte vor Unterschätzung von Cannabis-Abhängigkeitspotenzial

Im Bereich der Vorsorge sei zu überlegen, ob es sinnvoll sei, die Präventionsarbeit in den Schulen bereits in der 8. Klasse zu starten, so die Sozialpädagogin. Während der Pandemie habe sich außerdem gezeigt, dass die niederschwellige Drogenarbeit übers Internet nicht funktioniere – dazu brauche es den persönlichen Kontakt vor Ort.

Lesen Sie dazu auch

Wie sich die Corona-Krise auf den Drogenkonsum ausgewirkt habe, wollte Stefanie Bihlmayer-Frank (CSU) wissen. Das sei ganz unterschiedlich, sagte Heinzelmann. Es gebe Abhängige, die davon profitierten, weil es in dieser Zeit keine offene Szene gab, andere wiederum litten stark unter dem Fehlen sozialer Kontakte. Einige Ratsuchende berichteten auch, dass sie glaubten, sie wären ohne Corona gar nicht erst in die Abhängigkeit geraten. Parteikollege Johann Gutter fragte die Expertin nach ihrer Einschätzung bezüglich der Freigabe von Cannabisprodukten. Diesbezüglich wollte sich Heinzelmann noch nicht festlegen – es sei noch unklar, wie genau die Regelung aussehen solle. Sie warnte aber davor, Cannabis zu unterschätzen, es sei keineswegs als harmlos einzustufen: „Es hat ein hohes Abhängigkeitspotenzial und dann sind die Auswirkungen nicht geringer als bei harten Drogen“.