Vöhringen

vor 16 Min.

Flatternde Entdeckungen rund um die Grüne Lunge in Vöhringen

Plus Stockenten sind eigentlich ganzjährig auf heimischen Seen anzutreffen. Außer sie brüten. Ein Vogelschützer berichtet, wo man sie dabei schon gesehen hatte.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Treffpunkt der Gruppe ist die Grüne Lunge in Vöhringen zwischen Wieland und Iller. Das Illergries, heute in weiten Teilen ein weitgehend degenerierter Auwald-Rest, wirkt fahl und winterstarr an diesem Nachmittag, steckt tatsächlich aber auch dieser Tage voller Leben. Noch auf dem Parkplatz zücken die Ersten unter den drei Dutzend Teilnehmenden ihre Feldstecher und Fotoapparate. Benjamin Mayer hat noch gar nicht richtig begonnen, da flattert auch schon ein Buntspecht in die Szenerie. Geübte Ornithologen haben einen geschärften Blick für solche unvermuteten Auftritte, Laien wäre der Vogel vermutlich entgangen. Kurt Schwarz aber hat längst sein Teleobjektiv ausgerichtet.

Das lebhafte Geflatter im Gebüsch ist auffällig genug, um die Aufmerksamkeit aller in der Runde anzuziehen. Im Zentrum der Beteiligten steht ein Futterhaus. Vornehmlich Meisen holen sich dort ein paar Happen, die fotografierenden Menschen sehen eine Chance für ein neckisches Motiv. „Meisen“, flicht Mayer an der Stelle ein, „sind die häufigsten Besucher an solchen Futterstellen.“ Der Guide ist von Berufs wegen Alt-Philologe und repräsentiert gleichzeitig den Generationenwechsel in der Neu-Ulmer Kreisgruppe des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV), deren Vorsitzender er ist. Fürs vergangene Wochenende hatte der LBV zusammen mit dem Naturschutzbund zur alljährlichen Vogelzählung in den heimischen Gärten und Futterstellen aufgerufen. Die Führung diente zum Üben.

