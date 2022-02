Flucht eines 17-Jährigen endet im Vöhringer Mühlbach

Weil er eine kleine Menge Gras dabei hat, will ein Jugendlicher vor der Polizei flüchten. Dabei stürzt er ins eisige Wasser.

Sein Fluchtversuch vor der Polizei hat für einen 17-Jährigen im Vöhringer Mühlbach geendet. Am Freitagnachmittag war eine Streife der Polizei Illertissen in der Bahnhofstraße in Vöhringen unterwegs. Als der Jugendliche die Polizei erblickte, sei er unvermittelt in Richtung Richard-Wagner-Straße losgelaufen, meldet die Polizei. Dort kämpfte er sich durch das Gebüsch, bevor er letztlich in den Mühlbach stürzte. Die Einsatzkräfte zogen ihn aus dem Wasser und fanden eine geringe Menge Marihuana, die in einer Blechdose in der Nähe des 17-Jährigen im Wasser trieb. Ihn erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. Er wurde abschließend völlig durchnässt von der Streife nach Hause gefahren, so die Polizei. (AZ)