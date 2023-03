Flucht nach Kollision: Wer hat einen braunen Twingo angefahren?

Ein Unbekannter fährt auf einem öffentlichen Parkplatz in Vöhringen einen Twingo an und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in Vöhringen einen geparkten Twingo angefahren und ist daraufhin geflüchtet. Der Vorfall ereignete sich am 28. Februar auf einem öffentlichen Parkplatz an der Alten Poliere. Das teilt die Polizei mit. Die 70-jährige Fahrzeugbesitzerin parkte dort um 8 Uhr ihr braunes Fahrzeug. Als sie gegen 14.45 Uhr zurückkam, entdeckte sie Schäden an der linken hinteren Fahrzeugseite sowie am Kotflügel und am Radlauf.

Die Polizei geht wegen der Spuren davon aus, dass das Fahrzeug des Verursachers vorne rechts beschädigt sein muss. Der Täter oder die Täterin verließ die Unfallstelle, ohne sich um den Schaden von circa 1500 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 07303/96510 zu melden. (AZ)