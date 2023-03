Photovoltaik senkt Strompreis in Vöhringen

Plus Die nächsten Anlagen auf städtischen Gebäuden in Vöhringen sind schon in der Pipeline. Für die Infoveranstaltung zum Klimaschutzkonzept steht der Termin fest.

Der Kindergarten Rappelkiste und das Feuerwehrhaus sind als Nächstes dran. Ihre Dächer werden in den kommenden Monaten mit Photovoltaikanlagen bestückt. Die Kapazität solcher Anlagen auf städtischen Gebäuden in Vöhringen wird dann ausreichen, den jährlichen Strombedarf von 83 Haushalten zu decken. Das hat Klimaschutzmanager Marcus Jung jüngst im Haupt- und Umweltausschuss berichtet. Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Vöhringen ist jedoch nicht allein auf Photovoltaik beschränkt.

Die beiden neuen Anlagen wird die Firma ESS betreiben, die auch als Investor auftritt. Für die Stadt, rechnete deren Vertreter in der Sitzung vor, würden sich finanzielle Vorteile durch günstigere Strompreise ergeben. Mit kalkuliert "höchstens" 23 und 28 Cent pro Kilowattstunde lägen diese deutlich unter dem derzeitigen Marktpreis von 40 Cent.

Schafft Vöhringen einen Verbund mit dem Fernwärmenetz in Weißenhorn?

Darüber hinaus werde derzeit die Möglichkeit geprüft, für den Wärmebedarf der Uli-Wieland-Schule Abwärme von Wieland zu nutzen, berichtete Jung. Die Gespräche seien am Laufen. Prinzipiell wäre eine solche Lösung umsetzbar, wie eine Prüfung ergeben habe, führte der Klimaschutzmanager weiter aus. Allerdings stehe noch ein weiteres Projekt im Raum, dass in Konkurrenz dazu stehen würde: die Schaffung eines Verbundwärmenetzes mit dem Weißenhorner Müllheizkraftwerk als Hauptquelle. Im April werde dem Stadtrat darüber berichtet.

Kurz vor der Ausschreibungsphase steht Jung zufolge die Nutzung eines bereits bestehenden Brunnens am Sportpark für Wärmepumpen. Die Förderung des Vorhabens sei bereits unter Dach und Fach. Auch beim Energiesparen vermeldete Jung Erfolge. Im Jahr 2021, freilich in Corona-Zeiten, sank demnach der Wärmebedarf an der Wielandschule um 16 Prozent und an der Grundschule Illerberg sogar um 21 Prozent. Der kommunale Klimaschutzmanager berichtete von einem regen Interesse der Bevölkerung an Energieberatung. Auch ein neues Dienstrad fand Erwähnung. Es werde ein Lastenrad sein. Die Bürgerinformationsveranstaltung zum Klimaschutzkonzept wurde zwischenzeitlich auf Dienstag, 18. April, terminiert.

Lesen Sie dazu auch