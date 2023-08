Frau aus Vöhringen fällt auf Paypal-Betrüger rein

Eine 49-Jährige bezahlt bei dem Service mit der Rubrik "Freunde" einen Onlinekauf. Doch sie hat es mit Betrügern zu tun und bleibt nun auf den Kosten sitzen.

Eine 49-Jährige ist auf Betrüger hereingefallen. Laut Polizeibericht hat die Frau im Internet ein Zelt bestellt und dieses mit dem bekannten Bezahlservice Paypal bezahlt. Der Anbieter bat um eine Bezahlung unter der Rubrik „Freunde“, um Gebühren zu sparen - was die Geschädigte auch tat. Unmittelbar nach Abschluss der Transaktion erhielt die Frau dann jedoch nach Angaben der Polizei eine Mitteilung der Verkaufsplattform, dass ihr Account gehackt wurde. Durch die Bezahlung mit der Rubrik „Freunde“ entfällt nun jeglicher Käuferschutz, sodass der 49-Jährigen ein finanzieller Schaden in Höhe einer niedrigen dreistelligen Summe bleibt. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, bei der Bezahlung die Rubrik „Freunde und Familie“ wirklich nur dann zu nutzen, wenn der Geldempfänger tatsächlich bekannt ist. Der bessere Weg sei, die etwas höheren Gebühren zu akzeptieren, aber mit Käuferschutz abgesichert zu sein. (AZ)