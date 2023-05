Vöhringen

15:16 Uhr

Frau spaziert mit angeleinter Katze auf Bahngleisen in Vöhringen

Eine Katze an der Leine ist an sich bereits ein ungewöhnlicher Anblick. In Vöhringen laufen eine Frau und ihr Haustier verbotenerweise auf Bahnschienen.

Eine Frau hat ihre Katze zu einem Abendspaziergang in Vöhringen ausgeführt und sich dafür eine gefährliche Strecke ausgesucht. Am Montagabend gegen 20.30 Uhr wurde eine Polizeistreife in der Mühlgasse auf sie aufmerksam. Die 47-Jährige war mit dem Tier auf den dort laufenden Bahnschienen unterwegs. Die Katzenbesitzerin machte nach Angaben der Illertisser Polizei einen verwunderten Eindruck und gab an, regelmäßig mit ihrer Katze auf den Bahngleisen zu laufen. Die Polizei verwies die Frau von den Schienen, belehrte sie und erstellte Anzeige. (AZ)

