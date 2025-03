Frauen-Union Vöhringen wächst weiter

Der Ortsverband der Frauen-Union Vöhringen hat sich kürzlich zur Jahreshauptversammlung im „Blue Lagoon“ getroffen. Seit der Reaktivierung des Ortsverbands im Jahr 2022 konnte ein kontinuierlicher Mitgliederzuwachs verzeichnet werden – mittlerweile gehören 19 engagierte Frauen der Vereinigung an.

Im Rahmen der turnusmäßigen Neuwahlen wurde der bestehende Vorstand weitgehend bestätigt: Die Vorsitzende Christin Stepanski, ihre Stellvertreterin Kerstin Hander sowie die Schriftführerin Christine Kircher wurden einstimmig in ihren Ämtern wiedergewählt. Eine personelle Veränderung gab es im Bereich der Finanzen –als neue Schatzmeisterin übernimmt Julia Kaiser die Aufgaben ihrer Vorgängerin. Besonders erfreulich ist zudem die gestiegene Zahl der Beisitzerinnen: Bisher mit einer Position besetzt, unterstützen nun vier Frauen den Vorstand aktiv in seiner Arbeit.

Die Frauen-Union Vöhringen blickt mit viel Tatkraft in die Zukunft und setzt sich weiterhin für die Interessen von Frauen in der Region ein. Geplant sind unter anderem weitere Veranstaltungen, Netzwerktreffen sowie thematische Schwerpunkte, die Frauen in Gesellschaft, Beruf und Politik stärken.

