Frauenbund Vöhringen löst sich auf: Endgültiges Aus kommt im Mai

Plus Der Weg zur Auflösung des Frauenbundes in Vöhringen ist hürdenreich. Es muss noch eine Versammlung stattfinden. Derweil gibt es auch eine gute Nachricht.

Deutschland gilt als Land der Vereine. Ein bekannter Spruch lautet: „Wenn sieben Personen beieinander sind, gründen sie einen Verein.“ Dass es offenbar leichter ist, einen Verein ins Leben zu rufen, als ihn aufzulösen, erlebt im Augenblick der Vöhringer Zweigverein des katholischen deutschen Frauenbundes.