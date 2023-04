Vöhringen

12:50 Uhr

Freiwillige für Vorstand fehlen: Vereinsring Illerberg/Thal löst sich auf

Plus Weil niemand die Verantwortung übernehmen will, beschließen die Mitglieder das Aus des Vereinsrings Illerberg/Thal. Was bedeutet das für die Feste im Ort?

Von Ursula Katharina Balken Artikel anhören Shape

Als 1980 der Vereinsring Illerberg/Thal aus der Taufe gehoben wurde, herrschte Freude über so viel Sinn für Gemeinschaft. Denn mit diesem Rückhalt wollten die Gründerväter etwas schaffen, was den Illerberger und Thaler Vereinen schon lange ein Anliegen war. Man strebte den Bau einer Mehrzweckhalle an, die in Zusammenarbeit mit der Stadt Vöhringen gebaut werden sollte. Es war ein hochgestecktes Ziel, das auch erreicht wurde. Von da an konnten gemeinsam Veranstaltungen organisiert werden, es gab ausreichend Platz und eine Bühne. Doch nun, gut 40 Jahre später, bricht der Vereinsring auseinander.

Der bisherige Vorsitzende Bernhard Thalhofer bedauert die Entwicklung. "Schon seit Jahren wird es immer schwieriger, Vereinsmitglieder zu gewinnen, um im Vorstand Verantwortung übernehmen", sagt er. "Ursachen und Gründe sind vielfältig." Diese Arbeit an Spitze des Vereinsrings koste Zeit, die niemand mehr habe. Auch sei ein hoher bürokratischer Aufwand nötig, um gesetzliche und finanzielle Anforderungen zu erfüllen. Auch die immer geringer werdende Wertschätzung in Gesellschaft und Politik für das ehrenamtliche Engagement lässt Thalhofer zufolge die Lust auf ehrenamtliche Tätigkeit dahinschwinden.

