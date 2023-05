Frisch gepflanzte Birke gestohlen - wurde sie als Maiele gestellt?

Unbekannte haben kurz vor dem 1. Mai in Vöhringen einen Baum gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen vergangenem Mittwoch und Dienstag in Vöhringen eine frisch gepflanzte Birke gestohlen. Der Baum stand nach Angaben der Polizei in der westlichen Verlängerung der Illerzeller Straße und war mit Holzböcken gesichert.

Der Stamm war mit einer auffallend weißen Baumfarbe, welche dem Rindenschutz dient, bemalt. Die Polizei geht davon aus, dass der Baum als „Maiele“ gestellt wurde. Zeugen, welche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Illertissen, Telefon 07303/96510, zu melden. (AZ)