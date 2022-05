Vöhringen

18:15 Uhr

Frühjahrsmesse: Firmen aus der Region bedienen vielerlei Interessen

Im Obergeschoss des Wolfgang-Eychmüller-Hauses in Vöhringen reihte sich ein Stand an den anderen. Von Schmuckdesign bis zur Versicherung waren verschiedenste Anbieter vertreten.

Plus 45 Aussteller präsentieren sich und ihre Produkte auf der Frühjahrsmesse in Vöhringen. Der Großteil der Besucher kommt erst am zweiten Tag ins Eychmüller-Haus.

Von Angela Häusler

Handwerker, Dienstleistende sowie Händlerinnen und Händler aus der Region haben sich und ihre Leistungen am Wochenende auf der Frühjahrsmesse "Haus Familie Freizeit" in Vöhringen präsentiert. Im und vor dem Wolfgang-Eychmüller-Haus schlugen am Samstag und Sonntag 45 Aussteller ihre Zelte auf. Es gab viel zu entdecken, doch erst am Sonntag war die Messe gut besucht.

