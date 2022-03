Gala in Vöhringen: Gags und glänzender Gesang für Menschen in der Ukraine

Plus Fünf Rotary- und Lions Clubs aus der Region gestalten eine Wohltätigkeitsveranstaltung zugunsten der Ukraine. So war der Abend im Wolfgang-Eychmüller-Haus.

Die Rotary- und Lions Clubs haben weltweit die gleichen Anliegen und Ziele. Sie sehen den Dienst am Nächsten als Grundlage ihrer Aktivitäten. Besonders wichtig ist ihnen dabei Völkerverständigung und Frieden. Ein Beispiel dafür, dass dies nicht nur schöne Worte sind, sondern auch danach gehandelt wird, konnten zahlreiche Besucherinnen und Besucher bei der Charity-Gala am Freitagabend im Vöhringer Kulturzentrum erleben. Die Clubs aus der Region veranstalteten das Event zugunsten der vom Krieg gebeutelten Ukraine.