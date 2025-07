Café Rapunzel ersetzt Milos Bar in der Ulmer Straße in Vöhringen

In den nächsten Tagen wird es wieder mehr Leben in der Ulmer Straße in Vöhringen geben. Café Rapunzel öffnet nach umfangreichen Umbauarbeiten seine Räume in der Ulmer Straße 12. Eigentümer der Immobilie ist Marcus Staib, Chef der Großbäckerei Staib in Ulm. Es ist dann das dritte Lokal mit Außenbewirtung in dem Straßenzug. Seit mehr als 50 Jahren gibt es das Eiscafé Cortina mit einem festen Kundenstamm und zahlreichen auswärtigen Besucherinnen und Besuchern, seit wenigen Jahren hat sich das Café Zum Bäck fest an der Ecke Ulmer Straße/Bahnhofstraße etabliert. Und jetzt gibt es ein Lokal, dessen Angebot weit über das eines reinen Cafés hinaus reicht.

