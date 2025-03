Gaufinalschießen der besten acht

Icon Vergrößern Von links: Jürgen Zopf, Dominik Schwarzer, Christian Liggefeld, Karl Liggefeld, Benjamin Rupp, Christoph Schultheiß, Udo Lelewel, Christopher Brachert Foto: Steffen Augustin Icon Schließen Schließen Von links: Jürgen Zopf, Dominik Schwarzer, Christian Liggefeld, Karl Liggefeld, Benjamin Rupp, Christoph Schultheiß, Udo Lelewel, Christopher Brachert Foto: Steffen Augustin

Jedes Jahr nach den Gaumeisterschaften treffen sich die acht besten Luftgewehr- und Luftpistolen-Schützinnen und -Schützen, um in ihrer Disziplin ein Finalschießen durchzuführen.

Im Finalschießen werden zuerst zwei Serien zu fünf Schuss, gefolgt von 14 Einzelschüssen durchgeführt. Alle Schüsse werden in Zehntelringen gewertet. Nach den zwei mal Fünf-Schuss-Serien erfolgt nach jeweils zwei Einzelschüssen eine Zwischenwertung und die Schützin beziehungsweise der Schütze mit der geringsten Ringzahl scheidet aus.

In der Disziplin Luftgewehr waren für das Finalschießen nominiert: Florian Krumm, Adriaan Strydom, Dominik Schwarzer, Michael Hausner, Milena Nagel, Stefan Hausner, Jelena Pfeiffer und Benedikt Miller. Hier dominierte von Anfang an Florian Krumm die Konkurrenz, sein Gesamtergebnis lag bei 250,2 Ringen, damit lag er mit 5,7 Ringen Vorsprung vor dem Zweitplatzierten Adriaan Strydom mit 244,5 Ringen. Den dritten Platz erkämpfte sich Milena Nagel mit 223,2 Ringen. Die weiteren Platzierungen sind: vierter Platz Michael Hausner, fünfter Platz Stefan Hausner, sechster Platz Dominik Schwarzer, siebter Platz Benedikt Miller, achter Platz Jelena Pfeiffer.

Mit der Luftpistole qualifizierten sich Christoph Schultheiß, Christian Liggefeld, Udo Lelewel, Dominik Schwarzer, Benjamin Rupp, Christopher Brachert, Jürgen Zopf und Karl Liggefeld für das Finale. Anders als beim Luftgewehr gab es bei der Luftpistole ein Kopf- an Kopf-Rennen mit mehrmals wechselnder Führung zwischen Christoph Schultheiß und Christian Liggefeld. Am Ende siegte Christoph Schultheiß mit 1,9 Ringen Vorsprung und 238,4 Ringen. Der zweite Platz ging an Christian Liggefeld, der 236,5 Ringe auf die Scheibe brachte. Auf dem Bronzeplatz landete Christopher Brachert mit 204,5 Ringen, Vierter wurde Dominik Schwarzer, Fünfter Benjamin Rupp, Sechster Udo Lelewel, Siebter Karl Liggefeld und Achter Jürgen Zopf.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.