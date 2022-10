Generationswechsel: Knittel in Vöhringen hat einen neuen Geschäftsführer

Plus Beim Vöhringer Entsorgungsunternehmen Knittel übernimmt die dritte Generation die Führung. Der neue Chef Andreas W. Knittel hat sich intensiv eingearbeitet.

Nach 50 Jahren zieht sich Firmenchef Werner Knittel aus der Geschäftsführung zurück. Neuer Chef des Vöhringer Entsorgungsunternehmens ist Andreas W. Knittel. Die Firmengruppe Knittel hat somit zum 1. September 2022 einen Generationswechsel vollzogen.