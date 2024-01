Vöhringen

Geparktes Auto in Vöhringen beschädigt: Wer hat etwas beobachtet?

In der Frankenstraße in Vöhringen ist ein Auto angefahren und beschädigt worden. Wer hat den Unfall beobachtet?

Ein Autobesitzer entdeckt am Morgen einen Schaden an seinem Fahrzeug. Der Wagen stand über Nacht in der Frankenstraße in Vöhringen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach einem Unfall mit Fahrerflucht in Vöhringen bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Der Vorfall ereignete sich dem Polizeibericht zufolge in der Frankenstraße. Ein 62-jähriger Autofahrer musste feststellen, dass sein am Straßenrand abgestellter Wagen beschädigt wurde. Der Unfall ereignete sich im Zeitraum zwischen Donnerstag, 4. Januar, 22 Uhr, und Freitag, 5. Januar, 8.30 Uhr. Als der Besitzer am Morgen wieder vor seinem Fahrzeug stand, entdeckte er einen Schaden am hinteren linken Radlauf. Die Polizei geht davon aus, dass ein anderes Fahrzeug beim Vorbeifahren den Schaden verursachte. Der oder die Verantwortliche hinterließ jedoch keine Kontaktdaten und unterließ es ebenso, den Vorfall bei der Polizei zu melden. Unfallflucht in Vöringen: Die Polizei Illertissen sucht Zeugen Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Die Polizei Illertissen nimmt Zeugenhinweise zum Unfallgeschehen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)

