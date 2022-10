Geschichten aus der Geschichte: Der Stelzenmichel von Vöhringen

Plus Johann Michael Feneberg hatte eine Professur in Dillingen, bis er vom Augsburger Bischof strafversetzt wurde. Vöhringen wurde der letzte Wirkungsort des Pfarrers.

Das Taufbuch nannte ihn Michael,

Der Freunde Chor Nathanael.

Er war's ohn Falsch und Ziererey,

Stillsinnig, fromm, grad und froh dabey.

Und seinem Christus bis ans Ende treu.

Ihn glaubend, scheut er nicht des Tages Jammer,

Nicht Stelze und der Todes Noth,

Ging wie in eine andere Kammer,

Von seinen lieben Freunden fort –

und ist nun dort – daheim bey seinem Gott.