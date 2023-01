Gibt es in Vöhringen bald eine Wohnungsbaugesellschaft?

Plus Die Stadträdte diskutieren, ob Häuser im Baugebiet "Kranichstraße Ost" bezahlbarer Wohnraum werden sollen. Dabei ging es auch um die Gründung einer Wohnungsbaugesellschaft.

Braucht Vöhringen eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft? Diese Frage stellten mehrere Stadträte bei der jüngsten Diskussion um die Vergaberichtlinien fürs geplante Baugebiet "Kranichstraße Ost". Die Stadtverwaltung spielt nämlich mit dem Gedanken, mehrere Grundstücke zu behalten und dort selbst Gebäude zu errichten, die als bezahlbarer Wohnraum angeboten werden sollen.