Glasfaser in Vöhringen: Unternehmen berät über weiteres Vorgehen

Die maßgebliche Quote für den Glasfaserausbau in Vöhringen wird wohl nicht mehr erreicht. Deutsche Glasfaser will dennoch in der Stadt aktiv werden.

Wenn sich 33 Prozent der Haushalte im Rahmen der Nachfragebündelung für einen Vertrag bei Deutsche Glasfaser entscheiden, dann wird das Unternehmen das Netz im ganzen Stadtgebiet ausbauen. Das war, wie auch in anderen Kommunen, die Prämisse für eine flächendeckende Verlegung von Glasfaserleitungen in Vöhringen. Schon vor einigen Tagen hatte sich abgezeichnet, dass diese Vorgabe in Vöhringen nicht erreicht wird. Am Freitag endete die Frist, laut Internetseite haben sich lediglich 26 Prozent der Haushalte bei dem Unternehmen gemeldet, um einen Glasfaseranschluss zu bekommen. Das geringere Interesse ist für Deutsche Glasfaser aber offenbar kein Grund, das Projekt in Vöhringen abzuschreiben. In Illertissen läuft die Nachfragebündelung bis Ende April Auf Nachfrage ist vom Unternehmen zu erfahren, dass nun intern beraten werde, wie es in Vöhringen weitergeht. Es werde unter anderem geprüft, ob es noch Nachzüglerinnen und Nachzügler gibt, die einen Vertrag mit Deutsche Glasfaser abschließen möchten. Und es werde besprochen, welche Möglichkeiten es für den Netzausbau in Vöhringen gebe. "Es geht irgendwie weiter", heißt es aus dem Unternehmen. Konkrete Informationen dazu sollen in den nächsten Tagen vorliegen. Auch in Illertissen wirbt Deutsche Glasfaser für sich und den Netzausbau in der Stadt. Dort läuft die Nachfragebündelung noch bis Ende April. Bislang haben sich rund 20 Prozent der Haushalte für einen Vertrag bei dem Unternehmen entschieden.

