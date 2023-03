Vöhringen

vor 34 Min.

Glasfaserausbau: Was passiert, wenn die Quote in Vöhringen nicht erreicht wird?

Plus Es ist fraglich, ob in Vöhringen die Bedingung erfüllt wird, welche die Firma Deutsche Glasfaser für den Ausbau stellt. Eine kleinere Lösung ist denkbar.

Von Mira Herold-Baer Artikel anhören Shape

Das Unternehmen Deutsche Glasfaser stellt mehreren Kommunen im Landkreis Neu-Ulm eine Anbindung an das "Internet der Zukunft" in Aussicht. Auch Vöhringen hat bekanntlich die Chance auf einen Glasfaserausbau im ganzen Stadtgebiet. Der Anbieter stellt allerdings, wie in anderen Kommunen auch, eine Bedingung: 33 Prozent der Haushalte müssen sich im Rahmen einer Nachfragebündelung für einen Vertrag entscheiden. Im Gegenzug ist der benötigte Hausanschluss laut Deutsche Glasfaser für die Haushalte kostenfrei, Nachzüglerinnen und Nachzügler müssen die Anschlusskosten selbst tragen. Trotz Fristverlängerung ist nach wie vor fraglich, ob die Quote in Vöhringen erreicht wird.

