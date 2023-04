Gleisbauarbeiten am Umspannwerk Vöhringen beeinflussen den Zugverkehr

Vorbereitungen für die Anlieferung eines neuen Transformators ins Umspannwerk Vöhringen führen am Wochenende zu Fahrplanänderungen auf der Illertalbahn.

Wer am Wochenende 22. und 23. April mit dem Zug auf der Illertalbahn zwischen Ulm und Memmingen unterwegs ist, sollte sich auf Einschränkungen, Zugausfälle und Ersatzverkehr einstellen. Grund dafür sind Gleisbauarbeiten zwischen Illertissen und Vöhringen. Diese sind notwendig, um die Anlieferung eines neuen 380/110-Kilovolt-Transformators in das Umspannwerk Vöhringen zu ermöglichen.

Die LEW Verteilnetz GmbH (LVN), der Betreiber des regionalen Stromnetzes, und die Amprion GmbH, der Betreiber des überregionalen Stromnetzes, führen die Gleisbauarbeiten an der Bahnstrecke aus. Wie die LEW-Gruppe mitteilt, wird dafür an das Hauptgleis der Deutschen Bahn eine Abzweigung mit einer Umsetzstelle für den zusätzlichen Netzkuppeltransformator am Umspannwerk gebaut. Der neue Transformator mit einer elektrischen Leistung von 350 Megavoltampere (MVA) sei wichtig, um die Netzinfrastruktur in der Region zukunftssicher für die steigende Einspeisung von Strom aus erneuerbarer Erzeugung aufzustellen.

Das Umspannwerk Vöhringen wird gemeinsam von LVN und Amprion betrieben und wandelt den Strom über sogenannte Netzkuppeltransformatoren zwischen den Spannungsebenen des regionalen und des überregionalen Stromnetzes um. Diese Anlagen sind knapp 20 Meter lang und wiegen 400 Tonnen. LVN transportiert Transformatoren dieser Größenordnung in der Regel mittels Spezialwaggons über das Schienennetz. Das gilt auch für den neuen Transformator, der im Juli auf das Gelände des Vöhringer Umspannwerks geliefert werden soll.

Das neue Anschlussgleis wird in Vöhringen mit dem Hauptgleis verbunden

Für diesen Transport hat LVN bereits im vergangenen Jahr begonnen, ein Anschlussgleis mit Umsetzstelle im südlichen Stadtbereich Vöhringens, bei der Memminger Straße auf Höhe des Bahnübergangs, zu bauen. Nun wird dieses Anschlussgleis mit dem Hauptgleis verbunden, wo der Transformator dann im Juli auf einen Spezialtransporter umgeladen und die letzten Meter zum Umspannwerk auf der Straße fortbewegt wird. LVN und Amprion investieren gemeinsam nach eigenen Angaben rund zwei Millionen Euro in dieses Projekt zur Stärkung der regionalen Energieinfrastruktur.

Anwohnerinnen und Anwohner müssen im Zuge der nun anstehenden Arbeiten vorübergehend mit Beeinträchtigungen durch Baugeräusche rechnen. Zudem kommt es wegen der Bauarbeiten auf der Bahnstrecke Ulm-Kempten-Oberstdorf über das Wochenende 22./23. April zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehr. Einzelne Fahrten fallen aus, Ersatzbusse werden eingesetzt und bei bestimmten Verbindungen ändern sich die Abfahrtszeiten. Genauere Angaben dazu hat die Deutsche Bahn unter bauinfos.deutschebahn.com/bayern in einer Übersicht zusammengefasst. (AZ)