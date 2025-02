Glückliche Goldtaler-Gewinner

Der Vöhringer Gewerbeverein hat mit seiner Goldtaler-Aktion in der Vorweihnachtszeit wieder einen beachtlichen Erfolg erzielt. 2.800 Teilnehmerkarten wurden eingereicht. Diese Karten liegen in den Geschäften aus, beim Einkauf gibt es Goldtaler, die Kunden auf die Karten kleben. Zu gewinnen sind City-Gutscheine. Der Hauptgewinner mit Gutscheinen im Wert von 500 Euro ist Rolf Birkner und Familie, der zweite Preis geht mit einem Wert von 150 Euro an Gerd Junginger, über den dritten Preis in Höhe von 100 Euro freut sich Gisela Siegel, den vierten Preis über 75 Euro erhält Otto Zinkler. Der fünfte bis zehnte Preis hat den Wert von je 50 Euro und der elfte bis 40. Preis sind Gutscheine über je 25 Euro.

