Vöhringen

vor 44 Min.

Goldene Hochzeit: Die Kerns würden sofort wieder heiraten

Plus Roswitha und Johann Kern aus Vöhringen haben sich schon in der Jugendzeit kennengelernt. Nun sind die beiden seit 50 Jahren verheiratet und feiern ihren Ehrentag.

Von Regina Langhans Artikel anhören Shape

Die Kerns aus Vöhringen sind durch ihr ehrenamtliches Engagement im Schützenverein Pfeil in Bellenberg in der Region bekannt. Nun feiern Roswitha (68), gebürtig aus Stuttgart, und Johann Kern (73) im Elternhaus in Kettershausen ihr 50-jähriges Ehejubiläum und sehen sich plötzlich selbst im Mittelpunkt. Würden die beiden wieder heiraten? „Jederzeit“, sagt sie sofort, und „jetzt erst recht“, bekräftigt er scherzhaft, weil man jetzt wisse, wie sehr man im Alter aufeinander angewiesen sei.

Dass die beiden immer noch so gut harmonieren, führen sie auf gegenseitiges Vertrauen zurück, die Bereitschaft, miteinander zu reden, nicht nachtragend zu sein und das Leben mit Humor zu meistern. Möglicherweise sind es die Gegensätze, die die beiden zusammenschweißen. Denn mit Augenzwinkern erklärt der gelernte Werkzeugmacher Johann Kern: „Wo ich auch hinkomme, meine Frau ist bekannt wie ein bunter Hund durch ihre lange Zeit im Schützenvorstand.“ Roswitha Kern, verschiedentlich ausgebildete Bauzeichnerin, zeigt sich dankbar für sein Verständnis und sieht inzwischen die Zeit gekommen, sich zu revanchieren: „Vor zwei Jahren bin ich zugunsten meines Mannes, der gesundheitlich zu kämpfen hat, etwas in den Hintergrund getreten.“ Zwölf Jahre war sie beim Schützenverein Schriftführerin, 16 Jahre Vorsitzende und parallel dazu 21 Jahre Gaudamenleiterin, während ihr Mann als Fahnenbegleiter stets zur Seite stand und sie in allen Aktivitäten unterstützte. Über Freunde war die Schützin mit dem Schießsport bekannt geworden und dabei gleich so erfolgreich, dass sie und ihr Mann in dem Bellenberger Verein heimisch wurden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

