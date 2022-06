Graffitisprüher werden auf frischer Tat ertappt

In Vöhringen wollen zwei Jugendliche einen Verteilerkasten mit Graffiti besprühen, sie werden von der Polizei erwischt. Es ist nicht ihre erste Tat dieser Art.

In Vöhringen hat die Polizei jugendliche Sprayer erwischt. Laut Bericht wurden die Teenager am Dienstagabend gegen 22 Uhr dabei beobachtet, wie sie eine Mauer der Mittelschule mit Graffiti besprühten. Als eine Streife vor Ort eintraf, waren sie bereits weitergezogen in Richtung Bahnhof. Dort wollten sie einen Verteilerkasten verunstalten.

Die Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren hatten fünf Spraydosen dabei und gestanden ihre Taten. Auch an der Skateranlage beim Sportpark hinterließen sie ihre Spuren. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Die Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben. Sie erwartet eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (AZ)