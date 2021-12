Größe Pläne für 2022: Das steht im kommenden Jahr in Vöhringen an

Plus 2022 hält einiges für Vöhringen bereit. In dieser Übersicht sind die größten Projekte des nächsten Jahres zusammengefasst.

Auch in diesem Jahr fallen landauf landab die traditionellen Neujahrsempfänge der Gemeinden aus. Normalerweise die Gelegenheit für Rathauschefs wie Michael Neher die Bürgerinnen und Bürger auf das neue Jahr einzustimmen. Ersatzweise erzählt er im Gespräch mit unserer Redaktion, welches im kommenden Jahr die größten Projekte der Stadt sind.