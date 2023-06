Große Sportpark-Sause mit Spiel und Spaß in Vöhringen

Der SC Vöhringen rüstet sich für das Sportpark-Sommerfest am Wochenende. Zum Stadtjubiläum gibt es heuer einige besondere Veranstaltungen.

Seit Jahren gehört das Sommerfest des Sportclub Vöhringen zum Festreigen der Stadt. Das mit der Vorbereitung beschäftigte Team hat nie Arbeit und Mühen gescheut, um drei unterhaltsame Tage zu bieten. Doch heuer, zu den 875-Jahr-Feiern, gibt es gleich mehrere Veranstaltungen, die ein Sahnehäubchen zieren. "Wir haben unsere Aktivitäten ganz auf das große Jubiläum der Stadt abgestellt", sagt SC-Vorsitzende Silvia Koch.

Beim Sportparkfest gibt es erstmals keinen Staffellauf

Start ist am Freitag, 23. Juni, um 15 Uhr. Erstmals gibt es keinen Staffellauf. Dafür haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. Der Kinderanimateur, Clown und Märchenerzähler Mark Klawikowski präsentiert vor den Rängen der Tribüne eine einstündige Show für Mädchen und Buben. Um 16 Uhr beginnen dann für die Kinder mittelalterliche Spiele. Um 16 Uhr wird das Sommerfest auf dem Festplatz eingeläutet. Um 16.30 Uhr bekommen die Handballfreunde in der Dreifach-Turnhalle ein Bonbon geboten. Christian Schwarzer, von seinen Fans nur "Blacky" genannt und 2007 Mitglied der damaligen Handball-Weltmeistermannschaft, gibt eine offene Trainingseinheit, an der Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren teilnehmen können. Um 17.30 Uhr zeigt er Kindern unter 14 Jahren, wie Handball gespielt wird. Um 18.45 Uhr hat Blacky einen Auftritt unter dem Motto "Meet & Talk." Danach startet mit der Band Time Square das Sommernachtsfest.

Spektakuläre Lasershow beim Sportparkfest

Am Samstag, 24. Juni, beginnt um 10 Uhr die Rottal-Classic, die Radler legen eine Distanz von bis zu 120 Kilometern zurück. Um 18 Uhr steigt der Abend der Vereine mit der Ehrung langjähriger Übungsleiter aus den Abteilungen des SCV. Um 18.45 Uhr moderiert Alois Heinrich eine Talkrunde. Im Anschluss werden die Besucher von der Band Partysound unterhalten. Gegen 22.30 Uhr erstrahlt der Himmel bei einer spektakulären Lasershow in allen Farben des Regenbogens.

Der Sonntag steht im Zeichen des Sports, an dem aber auch gegen 10 Uhr das Preisschafkopf-Turnier wieder auf der Terrasse der Gaststätte stattfindet. Dazu spielt die Musikkapelle Illerberg-Thal. Bereits um 8 Uhr geht es in der Turnhalle um die Disziplin Turnen und den 2. Iller-Donau-Pokal. Um 14 Uhr findet auf dem Basketballplatz das Streetball-Turnier statt, untermalt von Jugendkapelle und Stadtkapelle. Ein I-Tüpferl ist auch wieder das Sportpark-Bähnle, das seine Runden dreht.

