Vöhringen

20:25 Uhr

Große Überraschung beim "Geistlichen Löwenbrüllen" in Vöhringen

Plus Im Rahmen einer Vielzahl von Veranstaltungen aus Anlass der 875-Jahr-Feier von Vöhringen hat das jüngste Konzert in der Marienkirche besondere Anerkennung verdient.

Von Ursula Katharina Balken

Im reichhaltigen Programm der Vöhringer Festwochen kam der Humor ein wenig zu kurz, das zumindest fand Lothar Damm, ein Urgestein der Kirchenmusik in der Region. Er besann sich deshalb auf das "Geistliche Löwenbrüllen", mit dem er schon einmal vor vielen Jahren einen großen Erfolg hatte. Die Idee war geboren, jetzt brauchte er Musiker. In kürzester Zeit gelang es ihm, fünf Instrumentalisten für das Konzert in der Marienkirche zu begeistern, dazu zwei Sängerinnen. Selbst Dekan Klaus Bucher aus Breitenthal trug seinen Teil als barocker Prediger zum Gelingen des Konzertes bei. Die Überraschung schlechthin war aber die Resonanz auf das angekündigte Konzert. Die Marienkirche konnte die Zahl der Besucher kaum fassen. Nicht alle fanden einen Sitzplatz, saßen auf den Stufen zur Empore und auf Stühlen, die Pfarrer Martin Straub mit Helfern herbeigeschafft hatten.

Die Einstimmung auf barocke Klangpracht war die Nürnberger "Partita in F" von Johann J. Fux für Cembalo, Cello, Querflöte, Altflöte und Oboe. Das harmonische Zusammenspiel machte Herz und Sinne bereit für die nachfolgenden Preziosen der Kammermusik. Für Gisela Brocke, Sopran, und ihre glasklare Stimme sowie die Arie "Ist etwas so mächtig" von Valentin Rathgeber gab es den ersten Beifall. Denn damit hielten sich die Zuhörer zunächst zurück, ein wenig unsicher, ob man die Folge der Kompositionen mit Applaus unterbrechen sollte. Valentin Rathgeber ist der Komponist von "Zwei Schlagerarien" für drei Instrumente, die in anderen Tonarten später eine Wiederholung fanden.

