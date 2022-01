Grüne wollen Spendenkonto für mehr Bäume im Vöhringer Stadtgebiet

Plus Die Vöhringer Grünen wollen noch mehr Grün im Stadtgebiet, mehr Bäume um genau zu sein. Die Fraktion beantragt die Einrichtung eines Spendenkontos.

Geht es um die Neuanpflanzung von Bäumen, zeigt sich die Stadt Vöhringen nicht knauserig. Seit 2018 wurden für die Neuanpflanzung von Bäumen 190.000 Euro ausgegeben. Für die Pflege des Baumbestandes werden im Durchschnitt 45.000 Euro pro Jahr fällig – mit steigender Tendenz. Eingehende Untersuchungen durch Gutachter schlagen mit rund 6.500 Euro jährlich zu Buche. Diese Bilanz hat Bürgermeister Michael Neher im Haupt- und Umweltausschuss vorgelegt. „Gute Arbeit“, bescheinigte Markus Harzenetter von den Grünen. Aber für ihn ist das nicht genug. Er und seine Fraktion wollen mehr.