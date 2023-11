Gruppe junger Männer begeht mehrere Straftaten

Sie stehlen Alkohol und pöbeln Jugendliche an: Eine Gruppe junger Männer beschäftigt in Vöhringen mehrfach die Polizei.

Am Samstagabend hat eine Gruppe junger Männer in Vöhringen Unruhe gestiftet. Gegen 21.15 Uhr wurde die Polizei erstmals gerufen, da es am Kulturzentrum am Hettstedter Platz zu einer Streitigkeit gekommen sei. Als die Illertisser Polizei bereits auf dem Weg in die Innenstadt war, ging ein weiterer Notruf ein, dass es am Bahnhof Vöhringen zu einer Körperverletzung gekommen sei und mehrere Täter flüchtig seien. Deswegen fuhr die Polizeistreife umgehend zum Bahnhof, während eine weitere Streife den Einsatz am Kulturzentrum übernahm und weitere Polizeibeamte nach den flüchtigen Tätern fahndeten.

Es stellte sich heraus, dass beide Notrufe zusammenhingen. Eine etwa sechs- bis siebenköpfige Personengruppe junger Männer hatte am Kulturzentrum für Ärger gesorgt. Die Polizei berichtet, dass sie dort eine Veranstaltung gestört und eine Flasche mit hochprozentigem Alkohol entwendet haben sollen. Am Bahnhof Vöhringen trafen sie auf eine vierköpfige Gruppe Jugendlicher. Von diesen forderte die Gruppe, die aus dem Kulturzentrum kam, Zigaretten. Sie sollen die Jugendlichen am Bahnhof schikaniert haben.

Die Polizei hat einen der Täter identifiziert

Einer der jungen Männer entwendete einem 16-Jährigen ein Feuerzeug. Daraufhin entfernte sich die Tätergruppe. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte die Illertisser Polizei zumindest eine Person der Tätergruppe identifizieren. Gegen diesen jungen Mann, aber auch gegen die anderen, bislang namentlich nicht bekannten, Täter wird nun strafrechtlich ermittelt. (AZ)