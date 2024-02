Handbremse nicht angezogen: Auto rollt über Tankstellengelände

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch bei einem Unfall in Vöhringen entstanden. Auslöser war ein Versäumnis eines Autofahrers, der eigentlich nur tanken wollte.

Zwei kaputte Autos sowie Schäden an einem Baum und an der Fassade eines Hotels: Das ist die vorläufige Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwochnachmittag in Vöhringen ereignet hat. Wie die Polizei mitteilt, tankte dort ein 52 Jahre alter Mann gegen 14.30 Uhr sein Auto an einer Tankstelle und ging danach zum Bezahlen in das Gebäude. Offenbar hatte der Mann weder einen Gang eingelegt, noch die Handbremse angezogen. Denn das Auto machte sich selbstständig.

Ein anderes Auto wurde gegen die Hotelfassade geschoben

Laut Polizei rollte der Wagen über das leicht abschüssige Tankstellengelände auf die Zufahrtsstraße und danach mit relativ hoher Geschwindigkeit gegen ein geparktes Auto, das auf dem Parkplatz des benachbarten Hotels stand. Die Aufprallwucht war dermaßen hoch, dass der geparkte Wagen gegen die Fassade des Hotels geschoben wurde. Zudem touchierte das rollende Fahrzeug einen gepflanzten Baum, dessen Stamm abriss. Das Versäumnis des Autofahrers, sein Auto gegen Wegrollen zu sichern, kommt ihn nun teuer zu stehen. Der Schaden an seinem eigenen Auto beläuft sich laut Polizei auf etwa 5000 Euro, der an dem geparkten Wagen wird auf rund 20.000 Euro beziffert und die Schäden an dem Baum sowie an der Fassade summieren sich auf zumindest 1000 Euro. (AZ)