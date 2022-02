Hat ein Mann am Bahnhof in Vöhringen ein Fahrrad gestohlen oder nicht?

Ein Zeuge beobachtet einen Mann, der am Vöhringer Bahnhof an einem Fahrrad rüttelt und anschließend damit wegfährt. Unklar ist, ob dem Mann das Rad gehört.

Ein möglicher Fahrraddiebstahl in Vöhringen beschäftigt derzeit die Polizei. Um den Vorfall zu klären, bittet die Dienststelle in Illertissen darum, dass sich Zeugen oder der Eigentümer des Fahrrads melden.

In der Nacht auf Sonntag erhielt die Polizei Illertissen nach eigenen Angaben eine Mitteilung über einen möglichen Fahrraddiebstahl. Um 0.25 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie ein junger Mann am Fahrradunterstand am Vöhringer Bahnhof an einem Rad rüttelte. Anschließend setzte sich der Mann auf das Fahrrad und fuhr davon.

Bei der Polizei Illertissen wurde kein Fahrraddiebstahl angezeigt

Wie die Polizei weiter mitteilt, handelte es sich um ein blau-weißes Mountainbike. Momentan sei nicht bekannt, ob es sich um das Fahrrad des jungen Mannes handelt oder ob er das Fahrrad entwendet hat. Bisher erhielt die Polizei Illertissen keine Anzeige über den Diebstahl eines Fahrrads. Zeugen oder gar der Eigentümer des Rads werden deshalb gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Rufnummer 07303/96510 zu melden. (AZ)