Hochwerte E-Bikes gestohlen: Polizei fasst mutmaßliche Diebesbande nahe A7

Einem Bürger war die Bande aufgefallen. Er rief sofort die Polizei. Die Fahndung mit mehreren Streifen verlief erfolgreich. Die Beute hat einen Wert von 25.000 Euro.

Einem wachsamen Bürger sei Dank: Die Polizei hat eine mutmaßliche Diebesbande am Sonntag auf der A7 bei Vöhringen festnehmen können. Sieben Männer im Alter zwischen 28 und 55 Jahren sitzen nun in Haft. Sie stehen unter dem dringenden Verdacht des schweren Bandendiebstahls.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, seien dem Bürger jene Personen beim Beladen eines Kleintransporters mit hochwertigen Waren in Vöhringen-Illerberg aufgefallen. Sofort wählte er daraufhin den Polizeinotruf. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Obwohl der Kleintransporter bereits in Richtung A7 unterwegs war, konnten Beamte ihn auf einem Tankstellengelände an der A7-Anschlussstelle kontrollieren. Tatsächlich seien auf der Ladefläche unter anderem hochwertige E-Bikes entdeckt und sichergestellt worden. Die Räder seien bereits aufgrund eines kürzlich - nicht in der Region, aber in Bayern - erfolgten Diebstahls polizeilich gesucht worden, heißt es. Wo genau, wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt. Gefunden wurden laut Polizei auch verschreibungspflichtige Medikamente. Auch die wurden sichergestellt. Der Beutewert beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 25.000 Euro.

Noch vor Ort seien den Männern, von denen sechs im Inland keinen ordentlichen Wohnsitz haben sollen, die vorläufige Festnahme erklärt worden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen wurden sie einem Haftrichter des Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Gegen alle sieben Personen mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurden Haftbefehle erlassen. Sie kamen anschließend in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen hat zwischenzeitlich die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm übernommen. (AZ/krom)

