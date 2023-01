Hochzeitsmesse in Vöhringen: Ideen für den "schönsten Tag"

Künftige Brautpaare können sich auf der Hochzeitsmesse in Vöhringen Inspirationen für ihren großen Tag holen. 36 Dienstleister aus der Region geben Ratschläge.

Eine Hochzeit erfordert nicht nur viel Organisation und Vorbereitung, sondern verlangt dem Hochzeitspaar auch Durchhaltevermögen ab. Neben der idealen Location und der passenden Dekoration müssen auch das Catering und die Bewirtung stimmen. Bei der scheinbar übermächtigen Auswahl an Angeboten, kann das Projekt Hochzeit schnell mühevoll und nervenaufreibend werden.

Das Ziel, Paare glücklich zu machen, hat sich der Verein "5 Sterne Hochzeit – die Hochzeitprofis e. V." auf die Fahne geschrieben. Dieser hat sich 2021 mit mehr als 35 Dienstleistern aus der Hochzeitsbranche zusammengeschlossen, um Brautpaaren in der Region dabei zu helfen, ihren schönsten Tag des Lebens unvergesslich zu machen.

In Roggenburg fand im Januar auch eine Hochzeitsmesse statt

Der Verein veranstaltet heuer zum zweiten Mal nach 2020 eine Hochzeitsmesse im Kulturzentrum in Vöhringen. Besucherinnen und Besucher können am 5. Februar die Veranstaltung von 10 bis 17 Uhr im Wolfgang-Eychmüller-Haus besuchen. Mit 36 Dienstleistern aus der Region, die die Bereiche Catering, Musik, Fotografie, Mode und Schmuck abdecken, bekommen Heiratswillige einen Eindruck, was in Sachen Hochzeit alles möglich ist. Auch ungewöhnlichere Angebote, wie zum Beispiel ein Oldtimerverleih, sind auf der Messe vertreten. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Unter dem Motto "Traumhaft heiraten" fand bereits am 8. Januar im Klostergasthof in Roggenburg eine Hochzeitsmesse statt. 22 Aussteller füllten damals die Räume des Gasthofs. Viele von ihnen gehörten zum Verein 5 Sterne Hochzeit.

