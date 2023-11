Vöhringen

10:25 Uhr

IGV begeistert mit spritziger Jubiläums-Revue im Eychmüller-Haus

Plus Das Illertal-Gymnasium ist 50 Jahre alt geworden, ein Grund zum Feiern. Die Schule macht mit der Revue "Zeitensprünge" auch den rund 1100 Besuchern ein Geschenk.

Es war ein bisschen wie beim "Cirque du Soleil". Auch, wenn in Vöhringen keine Profiartisten auf der Bühne standen, gab es durchaus Parallelen zur mitreißenden Show des Illertal-Gymnasiums unter dem Titel "Zeitensprünge". Denn auch hier rückt der Mensch mit seinen Talenten in den Mittelpunkt. 250 Mitwirkende zogen die zahlreichen Besucher in ihren Bann. Es herrschte Begeisterung pur.

Die Show ist in eine kleine Geschichte verpackt. Darin begibt sich ein Schülerquartett auf eine Zeitreise in die vergangenen Jahrzehnte. Anlass ist ein defekter Dia-Projektor, nach heutigen Vorstellungen ein Dinosaurier der Technik. "Zeitensprünge" werden dennoch sichtbar gemacht und die Darsteller nehmen die Besucher mit auf ihrer Reise.

