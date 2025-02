Betrug an der A7: Mitarbeiter eines Schnellrestaurants verliert mehrere hundert Euro

Ein Mitarbeiter eines Schnellrestaurants an der Autobahnanschlussstelle An der alten Ziegelei bei Illerberg ist am Sonntagnachmittag um einen mittleren dreistelligen Geldbetrag betrogen worden. Unter dem Vorwand, dass dessen Bankkarte nicht funktioniere, bat ihn ein unbekannter Mann um Hilfe.

Mitarbeiter eines Schnellrestaurants um mehrere hundert Euro betrogen

Laut Polizeimeldung überredete dieser den Mitarbeiter dazu, am Geldautomaten im angrenzenden Tankstellenshop einen mittleren dreistelligen Betrag abzuheben. Anschließend zeigte ihm der Betrüger eine irische Online-Banking-App auf seinem Handy, die eine angebliche Rücküberweisung des Betrags anzeigte. Daraufhin übergab der junge Mann dem Unbekannten das Bargeld.

Nachdem auch zwei Stunden später kein Geld auf seinem Konto eingegangen war, rief er den Betrüger an. Dieser versuchte, ihn zu vertrösten – was den Geschädigten misstrauisch machte. Im Internet stieß er schließlich auf Berichte über ebendiese Betrugsmasche. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann um sein Bargeld betrogen wurde, und leitete Ermittlungen ein. (AZ)