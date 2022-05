Vöhringen-Illerberg

11:30 Uhr

CSU will mehr Betreuungsplätze in Illerberger Kindergärten

Wenn die Krippenplätze im Kindergarten am Sandbergweg ein neues Domizil in der Schule haben, werden Kapazitäten in dem am Hang gelegenen Gebäude frei. Die Stadt spricht von 25 Kindergartenplätzen.

Plus Zuletzt sind in Illerberg neue Wohngebiete entstanden - das lässt die Wartelisten in den Kitas wachsen. Die CSU hat konkrete Vorschläge. Was jetzt zu tun ist.

Von Ursula Katharina Balken

In Illerberg sind in jüngster Zeit neue Wohngebiete entstanden, in denen junge Familien leben. Damit gibt es auch mehr Kinder. Aber für sie reichen die vorhandenen Betreuungsplätze nicht aus. So beurteilt CSU-Ortsvorsitzender Michael Mertens, seit einem Jahr im Amt, die Situation. Er sprach bei der Ortshauptversammlung im Sportheim sogar von der Notwendigkeit, den Neubau eines komplett neuen Kindergartens ins Auge fassen zu müssen. Es gebe lange Wartelisten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .