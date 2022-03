100.000 Bäume für den Klimaschutz: Kreis Neu-Ulm pflanzt nächsten Klimawald

Plus In Illerberg wird eine Fläche mit 2850 Bäumen und 655 Sträuchern aufgeforstet. Damit kommt der Landkreis Neu-Ulm seinem Ziel ein weiteres Stück näher.

100.000 Bäume für den Klimaschutz pflanzen - dieses Ziel verfolgt der Landkreis Neu-Ulm seit drei Jahren aktiv. Am Montag wurde ein weiterer „Klimawald“ angelegt, diesmal in Illerberg. Er besteht aus 2850 jungen Bäumen und 655 Sträuchern.