Vöhringen-Illerberg

vor 19 Min.

Frei laufender Hund beißt Katze tot: "Das war mein Ein und Alles"

Lokal Ein frei laufender Hund hat in Vöhringen-Illerberg eine Katze tot gebissen. Ihr Besitzer hat auf eigene Faust ermittelt und will nun andere Haustier-Besitzer warnen.

Von Michael Kroha

"Das war einfach meine Katze. Das war mein Ein und Alles", sagt Gustav Hirschkorn. Der 62-Jährige kann immer noch nicht fassen, was seinem geliebten Tier am Montagabend widerfahren ist. Ein frei laufender Hund kam in seinen Garten in der Witzighauser Straße in Illerberg und biss seine Lilly tot. Ein Hundehalter sei weit und breit nicht zu sehen gewesen. Doch Hirschkorn hat zwischenzeitlich quasi auf eigene Faust ermittelt und glaubt zu wissen, wer das Herrchen ist. Andere Besitzer von Haustieren will er jetzt warnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

