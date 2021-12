Graffiti am Illerberger Friedhof: Polizei schnappt junge Sprayer

Wie in anderen Orten im südlichen Kreis Neu-Ulm sind nun auch in Illerberg sogenannte Graffiti-Tags aufgetaucht. Die Polizei kam den Sprayern auf die Schliche.

Zwischen dem Ersten und Zweiten Weihnachtsfeiertag hat jemand im Bereich des Friedhofs in Illerberg verschiedene Graffiti in silbergrauer Sprühfarbe hinterlassen. Die Polizei spricht von sogenannten "Tags". Der englische Begriff stammt aus dem Sprayer-Jargon und bedeutet so viel wie Markierung. Später stellten die Beamten zwei Teenager.

Laut Bericht wurden am Montag am Friedhof zwei 13-jährige Buben beobachtet, die sich dort auffällig herumtrieben. Im Rahmen der Kontrolle fanden die Polizisten auch eine Farbspraydose, die sie den Jungs zuordnen konnten. Nach anfänglichem Leugnen räumten die beiden ein, die Graffiti am Wochenende angebracht zu haben. Der Sachschaden, den sie verursacht haben, beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Fälle häufen sich im südlichen Landkreis Neu-Ulm

Nun prüft die Polizeiinspektion Illertissen, ob die beiden Sprayer noch für weitere Sachbeschädigungen in Frage kommen. Denn wie berichtet sind in jüngster Zeit mehrere Tags - Zahlenfolgen wie 506 oder 257 - im südlichen Landkreis Neu-Ulm aufgetaucht, nämlich in Bellenberg, Illertissen, Altenstadt und Buch. Beschmiert wurden Verkehrsschilder, ein Garagentor, ein Container, ein Wartehäuschen und weitere Objekte.

