Kleinkind stürzt in Illerberg aus einem geöffneten Fenster

Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen klettert in einer Wohnung in Illerberg auf eine Couch und durch ein offenes Fenster. Glücklicherweise landet das Kind weich.

Glück im Unglück hatte eine Familie am Samstagvormittag in Illerberg. Dort schaffte es ein eineinhalbjähriges Kind in einer Wohnung, über eine Couch auf einen Fenstersims zu klettern. Von dort aus stürzte das Kind nach Polizeiangaben aus dem Fenster, das zum Lüften offenstand, etwa sechs Meter tief auf eine glücklicherweise stark durchnässte und aufgeweichte Wiese.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde das Kleinkind nach derzeitigem Kenntnisstand lediglich leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine nahegelegene Kinderklinik gebracht. Gegen den Vater des Mädchens, der zur Unfallzeit die Aufsicht über das Kind hatte, wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung durch Unterlassen eingeleitet. (AZ)