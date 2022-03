Reiterloses Pferd löst Polizeieinsatz in Vöhringen aus

In Illerberg beobachtete eine Frau ein Pferd - erst mit, dann ohne Reiterin. Aus Sorge verständigte sie Rettungskräfte.

Ein Pferd ist am Donnerstagvormittag in einem Waldstück im Bereich des Sandbergweges in Illerberg ausgebüxt. Eine Zeugin hatte Sorge, dass die Reiterin gestürzt sei. Wie die Polizei Illertissen meldet, sah die Frau das Pferd erst mit und dann ohne Reiterin und verständigte Rettungskräfte. Mehrere Polizeistreifen und der Rettungsdienst durchsuchten das Waldgebiet zwischen Illerberg und Wullenstetten.

Das Pferd konnte einem Reiterhof im Ortsteil Thal zugeordnet werden. Dort war jedoch niemand zu erreichen. Letztendlich kam die 28-jährige Reiterin zu Fuß zum Reiterhof gelaufen. Sie war weder gestürzt noch verletzt, das Pferd sei ausgebüxt, als sie abgestiegen war. Die Einsatzkräfte konnten die Suche nach der Reiterin nach etwa einer Stunde beenden. (AZ)