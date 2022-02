Unbekannte demolieren Minihaus des Waldkindergartens in Illerberg

Jemand hat mit Steinen Fenster am Waldkindergarten in Illerberg eingeworfen. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben Schaden am Waldkindergarten in Illerberg angerichtet. Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 13.30 Uhr warf jemand mehrere Fenster des dortigen Tiny House mit Steinen ein. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe aktuell auf circa 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, können sich unter Telefon 07303/9651-0 mit der Inspektion Illertissen in Verbindung setzen. (AZ)