Unbekannte zertrümmern Blumentopf

Unbekannte haben in Vöhringen einen Blumentopf beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, stahlen sie die Tonschale samt Blumen von einem Grundstück in der Weißenhorner Straße in Illerberg. Anschließend warfen sie den Topf in eine angrenzende Hofeinfahrt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 50 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/96510 entgegen. (AZ)