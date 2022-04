Vöhringen-Illerberg

vor 18 Min.

Vandalismus in Illerberg: Mülleimer ausgeleert, Schild herausgerissen

Mehrere Sachbeschädigungen in Illerberg sind der Polizei gemeldet worden. Wer etwas beobachtet hat, kann sich an die Dienststelle in Illertissen wenden.

Einen Schaden in Höhe von etwa 400 Euro haben eine oder mehrere unbekannte Personen durch Vandalismus in Illerberg verursacht. Wie die Polizei berichtet, ereigneten sich die Taten in der Nacht auf Ostersonntag im Osten von Illerberg. So wurde am Errachweg, direkt östlich der Autobahnunterführung, ein Spender für Hundekotbeutel beschädigt, zudem wurde auf einem Spielplatz an der Witzighauser Straße ein Mülleimer entrissen und entwendet sowie der darin befindliche Müll ausgeleert. Auch im Bereich eines Bahnübergangs bei Illerberg waren die Vandalen tätig Ferner rissen der oder die Täter im Bereich eines Bahnübergangs der Zugstrecke Senden-Weißenhorn, östlich der Heerstraße, ein Verkehrszeichen heraus, welches den Übergang kennzeichnet. Die Polizeiinspektion Ilertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07303/96510. (AZ)

