Illersenio und Häusliche Pflege Schneider sind jetzt eins

Die Pflegeregion Donau-Iller sortiert sich neu. Häusliche Pflege Schneider und Illersenio haben sich zum Jahresbeginn 2024 zusammengeschlossen.

Für Kundinnen und Kunden von Häusliche Pflege Schneider Ulm lag die vielleicht größte Überraschung zum Jahresende nicht etwa unter dem Weihnachtsbaum, sondern in den Zeilen eines Infobriefs. "Gemeinsam besser – Pflege Schneider und Illersenio werden eins", lautete dessen Betreff. Denn der seit fast 30 Jahren bestehende, häusliche Pflegedienst Schneider mit Sitz in Illerkirchberg und der Caritasverein Illertissen mit knapp 700 Beschäftigten haben sich zum Jahresbeginn 2024 unter der Flagge von Illersenio zusammengeschlossen. In einer Mitteilung informieren die beiden Dienstleister über die Hintergründe der Fusion.

Häusliche Pflege Schneider sieht sich als ein Unternehmen, das sich durch eine Tagespflege und eine betreute Senioren-WG als Erweiterung zur ambulanten Pflege anschickt, Menschen im Alter zukünftig umfassender zu versorgen. Dies geschehe auch aus dem Verständnis heraus, dass häusliche Pflege allein dem Kundenbedarf von morgen nicht mehr genügen wird.

Fusion mit Illersenio: Mitarbeiter werden unbefristet übernommen

Auf der anderen Seite steht Illersenio als regionaler Komplettanbieter. Illersenio hat in wenigen Jahren an inzwischen sieben Standorten ein Angebot etabliert, das Seniorinnen und Senioren in jeder Lebensphase Versorgung und Pflege bisweilen schriftlich garantiert. Im Frühjahr 2024 folgt mit dem neuen Standort in Laupheim der erste große auf baden-württembergischer Seite.

Durch den Zusammenschluss, davon sind die Verantwortlichen überzeugt, würden die Kunden der Häuslichen Pflege Schneider nicht bloß mittel- und langfristig profitieren: Sie haben bereits seit dem 1. Januar Zugriff auf das Versorgungsangebot von Illersenio. Neben Ambulanter Pflege und Tagespflege zählen dazu Angebote im Bereich Betreutes Wohnen, Hausnotruf, Seniorenservice, Versorgungsplanung und bei Bedarf stationäre Kurz- und Langzeitpflege. Damit Illersenio das Angebot auch links der Iller im Gebiet zwischen Vöhringen und Laupheim lückenlos zur Verfügung stellen kann, sollen die gefestigten Strukturen von Pflege Schneider nun einen wesentlichen Beitrag leisten. Der Alb-Donau-Kreis und in Teilen der Landkreis Biberach zählen zum Hausgebiet.

Geschäftsführer von Häusliche Pflege Schneider bleiben Ansprechpartner

Joerg Schneider und Patrick Frey, die beiden bisherigen Geschäftsführer von Häusliche Pflege Schneider, werden nicht nur als Ansprechpartner erhalten bleiben, sondern bei Illersenio den Bereich Ambulante Pflege mit dann acht Sozialstationen als Gesamtleitungen verantworten. Joerg Schneider sagt: "Wir haben über all die Jahre eine sehr vertraute Beziehung zu vielen Kunden aufgebaut. Menschen, die wir auch nach unserem Zusammenschluss nicht im Stich lassen werden. Deshalb war es von vornherein klar: Nicht nur wir bleiben unseren Kunden treu, sondern auch alle unsere Mitarbeiter. Firmenlogo hin oder her: Die vertrauten Gesichter bleiben die gleichen."

Patrick Frey, dessen Schwerpunkt im Personalmanagement liegt, ergänzt: "Auch für unser Personal kam dieser Schritt natürlich überraschend. Umso mehr freut es uns, dass wir alle 46 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schnell für unser Vorhaben begeistern konnten." Sämtliche Arbeitskräfte würden unbefristet übernommen, heißt es. Da sie zukünftig gemäß des Caritas AVR-Tarifes angestellt werden, sei sichergestellt, dass alle Verträge gleichwertig und in den meisten Fällen sogar besser dotiert sind.