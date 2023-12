Vöhringen

Illersenio feiert Richtfest für "Pflegeheim der Zukunft" in Vöhringen

So sehen die Zimmer in der künftigen Senioreneinrichtung in Vöhringen aus. Laut Illersenio ist es das größte ganz in Holz-Hybrid-Modulbauweise realisierte Pflegeheim in Deutschland.

Plus Für 45 Millionen Euro entsteht im Norden Vöhringens ein neues Seniorenheim. Die 158 Zimmer kommen als einzelne Wohnmodule direkt aus der Fabrik.

Wie einen riesigen Legostein fügen Arbeiter mithilfe eines Autokrans das letzte Modul ein. Darauf steht das mit bunten Bändern geschmückte Bäumchen als Symbol für das Richtfest. Seit Mai 2022 wird an dem neuen Pflegeheim von Illersenio im Norden von Vöhringen gebaut. Pflegedienstleister spricht selbst vom "Pflegeheim der Zukunft". Es handelt sich demnach um das größte ganz in Holz-Hybrid-Modulbauweise realisierte Pflegeheim in Deutschland. Am Donnerstag ermöglichte der Bauherr den etwa 100 geladenen Gästen des Richtfests einen Einblick in drei der insgesamt 158 künftigen Zimmer. Mit dem Einbau des letzten Moduls sind diese bereits alle so gut wie fertig.

Jedes dieser Module ist ein eingerichtetes Zimmer mit Holzwänden, Schränken, einem Schreibtisch und in weiß gehaltenem Badezimmer. Ein Stuhl, ein kleiner Tisch, ein Sessel und ein Pflegebett - mehr braucht es nicht, um die Ausstattung zu komplettieren. Dieses Konzept macht das Bauprojekt nach Angaben des Illersenio-Geschäftsführers Dominik Rommel so besonders. "Es ist eine Art Hotelzimmer, in dem man sich wohlfühlen kann", sagt er. Jedes lasse sich noch persönlicher und wohnlicher gestalten, zum Beispiel mit Bildern. "Man kann sich aufs Alter freuen - Sie haben schon schlechter gewohnt", sagt er.

